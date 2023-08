រូបថតផ្កាយរណប​បង្ហាញ​ពី​ដំណើរ​ព្យុះ​ខានុន​ ដែល​កំពុង​បោកបក់​លើ​ជប៉ុន​ ថ្ងៃ​ទី ២​សីហា​២០២៣

© National Institute of Information and Communications Technology (NICT) / via AP