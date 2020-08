WHO-អាហ្រ្វិក

WHO ប្រកាសពីជោគជ័យក្នុងការកំចាត់ជំងឺស្វិតដៃ ជើងជាផ្លូវការនៅក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិក

សំឡេង ០១:៣៦

អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus REUTERS/Denis Balibouse

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី២៥ សីហា អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក​ហៅកាត់ WHO បាន​ប្រកាស​ពី​ជោគជ័យ​ក្នុង​ការ​កំចាត់​ជំងឺ​ស្វិត​ដៃ ជើង​ជា​ផ្លូវការ​នៅ​ក្នុង​ទ្វីបអាហ្រ្វិក។ ការ​ប្រកាស​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ក្រោយ​ពី​គ្មាន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី​រយៈពេល ៤ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា និង​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ពង្រឹង​យុទ្ធនាការ​ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង​បង្ការ​លើ​កូនក្មេង។ ពិធី​ប្រកាស​ជោគជ័យ​នេះ​បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​តាម​វីដេអូ និង​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​នៃ​វិញ្ញាបនកម្ម​ប្រចាំ​តំបន់​អាហ្រ្វិក​លោកស្រី​រ៉ូ លេគេ នាយក WHO ប្រចាំ​តំបន់​អាហ្វ្រិក​លោកស្រី​ម៉ាតស្ហ៊ីឌីសូ ម៉ូអេទី និង​អគ្គនាយក WHO លោក​ទេពដ្រូស។ « ពិត​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​សម្រាប់​អាហ្រ្វិក។ ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ កូនក្មេង​ដែល​នឹង​ចាប់​កំណើត​នៅ​លើ​ទ្វីបអាហ្រ្វិក​នឹង​លែង​បារម្ភ​ពី​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​ស្វិតដៃ ជើង​ទៀត​ឡើយ » នេះ​ជា​ការ​ថ្លែង​របស់​លោកស្រី​ម៉ាតស្ហ៊ីឌីសូ ម៉ូអេទី។ ចំណែក​លោក​ទេបដ្រូស​បាន​កោតសរសើរ​ចំពោះ​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និង​រីករាយ​ចំពោះ​ការ​ប្រយុទ្ធដែល​បាន​អូសបន្លាយ​អស់​រយៈពេល​ជាង ២៤ ឆ្នាំ​នៅ​ទ្វីបអាហ្វ្រិក។