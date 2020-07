អង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយដើម្បីវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បត៍ ទី៩ កក្កដា អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក WHO បាន​ប្រកាស​បង្កើត​ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យ​មួយ​ដើម្បី​វាយតម្លៃ​ដោយ​ស្មោះត្រង់​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ និង​ទាញ​មេរៀន​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​កន្លង​មក​សម្រាប់​ពេល​អនាគត។ ការ​ប្រកាស​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom នៅ​ចំពោះ​មុខ​រដ្ឋ​សមាជិក​ដែល​រួម​ប្រជុំ​គ្នា​ក្នុង​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ ប្រទេស​ស្វីស។ តាម​លោក Tedros Adhanom គណៈកម្មាធិការ​ឯករាជ្យ​នឹង​ដឹកនាំ​ដោយ​ឥស្សរជន​ចំនួន ២រូប គឺ​អតីត​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នូវែលហ្សេឡង់​លោកស្រី Helen Clark និង​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លីបេរីយ៉ា​លោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf។

ការងារ​របស់​ក្រុម​អ្នកជំនាញ​ឯករាជ្យ​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​អតីត​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​នូវែលហ្សេឡង់ និង​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លីបេរីយ៉ា គឺ​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ស្វែង​យល់​ពី​អ្វី​ដែល​បាន​កើត​ឡើង និង​ពី​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដើម្បី​បញ្ជៀស​សោនាដកម្ម​នា​ពេល​អនាគត នេះ​ជា​ការ​ថ្លែង​របស់​អគ្គនាយក WHO លោក Tedros នៅ​ចំពោះ​រដ្ឋសមាជិក​ទាំង​អស់។ តាម​រូប​អគ្គនាយក WHO ដដែល វា​ល្មម​ដល់​ពេល​ដែល​ត្រូវ​មាន​ការ​ជញ្ជឹងគិត​ដោយ​ស្មោះត្រង់ ហើយ​គ្រប់​ប្រទេស​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ឆ្លុះ​កញ្ចក់​មើល​ខ្លួន​ឯង ពិសេស​ក្រុម​ប្រទេស​ដែល​បាន​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។ លោក Tedros បាន​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ប្រឈម​នឹង​កូវីដ-១៩ ប្រព័ន្ធ​សុខាភិបាល​របស់​យើង​មិន​បាន​ត្រៀមខ្លួន សហគមន៍​របស់​យើង​មិន​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន ហើយ​ប្រព័ន្ធ​ចែកចាយ​សម្ភារៈ​បរិក្ខារ​ពេទ្យ​ក៏​បាន​ជួប​វិបត្តិ។

នៅ​ក្នុង​ន័យ​នេះ អគ្គនាយក WHO បាន​អំពាវនាវ​ដល់​គ្រប់​ប្រទេស​ឲ្យ​វាយតម្លៃ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ឃ្លាំមើល ពី​របៀប​ចែកចាយ​ព័ត៌មាន ពី​របៀប​ដឹកនាំ និង​មើល​ថា តើ​ប្រព័ន្ធ​សុខភាព​បាន​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ស្ថានភាព​ជាក់ស្តែង ឬ​អត់។ គួរ​រម្លឹក​ថា ការ​ដែល WHO បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​គណៈកម្មាធិការ​ស៊ើបអង្កេត​ឯករាជ្យ​ពេល​នេះ​ឡើង បន្ទាប់​ពី WHO បាន​រង​ការ​រិះគន់ ទិតៀន​ខ្លាំងៗ​ក្នុង​បទ​គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ មិន​បាន​ល្អ​តាំង​ពី​ដើមទី ពិសេស​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​យឺតយ៉ាវ​ស្តីពី​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ឲ្យ​ពាក់​ម៉ាស​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ឆ្លង និង​យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​អាសន្ន​សុខភាពសកល​ជា​ដើម។ លើស​ពី​នេះ អាមេរិក​ថែម​ទាំង​បាន​ចោទ​អង្គរការ WHO ពី​បទ​មាន​ទំនោរ​រក​ចោន និង​ផ្គាប់ចិត្ត​ចិន។ អាមេរិក​ដែល​ក្នុង​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី៩ កក្កដា​បាន​ប្រកាស​ដក​សមាជិកភាព​ចេញ​ពី​អង្គការ WHOផ្លូវការ។

លោក Tedros បាន​យល់​ឃើញ​ថា ការ​បែកបាក់​គ្នា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​វីរុស​ឆ្លង​រាលដាល​កាន់​តែ​ខ្លាំង ពិភពលោក​បែកបាក់​មិន​អាច​ជំនះ​លើ​វីរុស​បាន​ទេ និង​ថា ការ​គំរាម​ដ៏​ធំ​ដែល​ពិភពលោក​កំពុង​ប្រឈម​សព្វថ្ងៃ​មិនមែន​វីរុស​ទេ តែ​គឺ​កង្វះ​មេដឹកនាំ និង​កង្វះ​សាមគ្គីភាព​ក្នុង​កម្រិត​ជាតិ និង​កម្រិត​អន្តរជាតិ៕