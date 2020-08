WHO-កូវីដ-១៩

កូវីដ-១៩៖WHO ជំរុញប្រទេសសមាជិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងយន្តការណ៍របស់ WHO ដើម្បីទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំង

អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus

នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៨ សីហា អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក​ហៅ​កាត់ WHO បាន​ផ្ញើ​លិខិត​ទៅ​កាន់​ប្រកាន់​ប្រទេស​សមាជិក​ទាំង​អស់​ដោយ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​យន្តការណ៍​របស់​អង្គការ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ថ្នាំវ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជំងឺ​កូវីដ-១៩។ ការ​អំពាវនាវ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​អគ្គនាយក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកាសែត​មួយ។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ លោក Tedros ក៏​បាន​រម្លឹក​ជា​ថ្មី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ទប់​នឹង​ជាតិនិយម​ស្តីពី​ថ្នាំវ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូវីដ-១៩។ អ្វី​ជា​ការ​កត់សម្គាល់ អន្តរាគមន៍​របស់​ប្រមុខ WHO បាន​ធ្វើ​ឡើង ខណៈ​ដែល​ពិភពលោក​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ថ្នាំ​ព្យាបាល និង​ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​កូវីដ-១៩។ ទន្ទឹម​គ្នា​នេះ មាន​ប្រទេស​កាន់​តែ​ច្រើន​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​កំណើន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី និង​បារម្ភ​ពី​រលក​ឆ្លង​លើក​ទី២។