អង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ថា ប្រជាជនចំនួន ១០% ក្នុងលោកប្រហែលជាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩

ពីឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ លោក Michael Ryan នាយកប្រតិបត្តិការសម្រាប់​គ្រាអាសន្នរបស់ WHO និង​លោក​ Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយក WHO

អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក​បាន​អះអាង​នា​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី៥ តុលា​ថា មាន​ប្រជាជន​ចំនួន ១០% នៃ​ប្រជាជន​សរុប​ក្នុង​លោក​ប្រហែល​ជា​បាន​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩។ ការ​អះអាង​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​សម័យប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ​នៃ WHO រយៈពេល ២ថ្ងៃ​រៀបចំ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ ប្រទេស​ស្វីស។ ប្រមុខ WHO លោក Tedros បាន​ព្រមាន​នា​ឱកាស​នោះ​ថា ពិភពលោក​កំពុង​ធ្លាក់​ចូល​ក្នុង​ដំណាក់ការ​មួយ​លំបាក ខណៈ​ដែល​ករណី​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ កំពុង​បន្ត​កើន​ឡើង​នៅ​សឹង​គ្រប់​ប្រទេស​ក្នុង​លោក។ នៅ​ក្នុង​ន័យ​នេះ លោក Tedros បាន​ទាមទារ​ឲ្យ​បង្កើន​ល្បឿន​នៃ​ការ​ធ្វើ​កំណែទម្រង់ WHO ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ស្ថានភាព​អាសន្ន។

១០% នៃ​ប្រជាជន​សរុប​ក្នុង​លោក គឺ​ស្មើ​នឹង ៧៨០លាននាក់​ដែល​ប្រហែល​ជា​បាន​ឆ្លង​កូវីដ១៩ នេះ​ជា​ការ​បញ្ជាក់​របស់​លោក Michael Ryan នាយកប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​គ្រាអាសន្ន​របស់​អង្គការសុខភាពពិភពលោក។ តែ​លោកRyan មិន​បាន​បញ្ជាក់​ទេ​ថា តើ​លោក​បាន​តួលេខ​នេះ​មក​ពី​ណា និង​បាន​ធ្វើ​ការ​បូក ចែក​ដោយ​ផ្អែក​លើ​មូលដ្ឋាន​អ្វី​ខ្លះ។ តាម​លោក Ryan ចំនួន​ករណី​ឆ្លង​ប្រែប្រួល​ទៅ​តាម​ប្រទេស ហើយ​ទៅ​តាម​តំបន់​រវាង​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង និង​អ្នក​រស់នៅ​តាម​ជនបទ។ គួរ​បញ្ជាក់​ថា​បើ​តាម​តួលេខ​ផ្លូវការ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី៦ តុលា ករណី​ឆ្លង​កូវីដ១៩ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​មាន​តែ​ជាង ៣៥លាន​ករណី​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​មាន​ជាង ១លាននាក់។

ក្រៅ​ពី​បញ្ជាក់​ពី​ស្ថានភាព​ទូទៅ​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ នាយកប្រតិបត្តិការ​សម្រាប់​គ្រាអាសន្ន​របស់​អង្គការសុខភាពពិភពលោក​ក៏​បាន​បញ្ជាក់ និង​ការពារ​លើ​កិច្ចការ​ដែល​អង្គការ​សម្រេច​បាន​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​កូវីដ១៩។ ចំណែក​អគ្គនាយក WHO លោក Tedros ដែល​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​សម័យប្រជុំ​បាន​ថ្លែង​ថា ផ្លូវ​ដែល WHO កំពុង​ដើរ​មិនមែន​ជា​ផ្លូវអាក្រក់​ទេ តែ WHO ត្រូវ​ដើរ​ឲ្យ​បាន​លឿន​ជាង​នេះ។ តាម​លោកTedros ការ​ឆ្លង​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ជា​សញ្ញាអាសន្ន​សម្រាប់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា។ « យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវ​ឆ្លុះ​កញ្ចក់​មើល​ខ្លួន​ឯង ហើយ​សួរ​ខ្លួន​ឯង​ថា តើ​យើង​អាច​ធ្វើ​អ្វី​ឲ្យ​បាន​ប្រសើរ​ជាង​នេះ »នេះ​ជា​ការ​ថ្លែង​របស់​លោក Tedros។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា សម័យប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ​នៃ WHO បាន​រួមប្រជុំ​អ្នកតំណាង​មក​ពី ៣៤ប្រទេស​សមាជិក​ដែល​ជាប់ឆ្នោត​សម្រាប់​រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ហើយ​មាន​តួនាទី​ជា​អ្នក​រៀបចំ និង​អនុវត្ត​លើ​សេចក្តីសម្រេច​ដែល​អនុម័ត​ដោយ​ប្រទេសសមាជិក WHO។ លោក Tedros បាន​លើក​ទឹកចិត្ត​ប្រទេស​សមាជិក​ទាំង​អស់​ឲ្យ​បញ្ចេញ​គំនិត​ថ្មី និង​បើក​ចំហ​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ និង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ​ទៅ។ គួរ​រម្លឹក​ថា​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ WHO បាន​រង​ការ​រិះគន់ ទិទៀន​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​កូវីដ១៩។ សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​ចោទ WHO ពី​ភាព​យឺតយ៉ាវ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ស្តីពី​កូវីដ១៩ របៀប​ចម្លង វិធានការ​ការពារ និង​ចង្អុល​មុខ WHO ពី​បទ​មាន​ទំនោរ​​រក​ចិន។

ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​សប្តាហ៍​ចុង​ក្រោយ មាន​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​ក៏​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​មតិយោបល់​ដើម្បី​ធ្វើ​កំណែទម្រង់ WHO ហើយ​គម្រោង​កំណែទម្រង់​នេះ​នឹង​ត្រូវ​លើក​យក​ទៅ​ជជែក​ដោយ​សមាជិក​ទាំង ១៦៤ប្រទេស​នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ WHO នា​ខែ​វិច្ឆិកា​ខាង​មុខ៕