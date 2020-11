WHO-ជំងឺគ្រុនចាញ់

WHO៖យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងជាប់គាំង

សំឡេង ០២:៥៤

Tedros Adhanom Ghebreyesus, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO. 路透社图片

នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី៣០ វិច្ឆិកា អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ហៅកាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស WHO បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយការណ៍​មួយ​ស្តីពី​ស្ថានភាព​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​ក្នុង​លោក។ នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍ WHO បាន​បង្ហាញ​ក្តី​បារម្ភ​ពី​ភាព​ជាប់គាំង​នៃ​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​នា​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។ តាម WHO ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ប្រមាណ​ជា ៤០០ ០០០នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង​ទៅ ហើយ​អាហ្រ្វិក​បន្ត​ជា​តំបន់​ដែល​បាន​រងគ្រោះ​ខ្លាំង​ជាង​គេ។