បារាំង-កូវីដ១៩

WHO៖កូវីដ១៩ បានសម្លាប់មនុស្សជាង ៤លាននាក់ ខណៈ​ដែល​មេរោគបំប្លែងខ្លួន "ដែលតា" កំពុង​ស្ទុះឡើង

សំឡេង ០២:២១

WHO ថា កូវីដ១៩ បានសម្លាប់មនុស្សជាង ៤លាននាក់ ខណៈ​ដែល​មេរោគបំប្លែងខ្លួន "ដែលតា" កំពុង​ស្ទុះឡើង AP - Salvatore Di Nolfi

អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក​បាន​ប្រកាស​ក្នុង​ថ្ងៃ​ពុធ ទី៧ កក្កដា​ថា កូវីដ១៩ បាន​សម្លាប់​មនុស្ស​ជាង ៤លាននាក់​ហើយ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។ តាម WHO ផ្លូវ​ឆ្ពោះ​ទៅ​បិទ​បញ្ចប់​វិបត្តិ​កូវីដ១៩ នៅ​ឆ្ងាយ​ដោយ WHO បាន​លើក​ឡើង​ពី​សន្ទុះ​កំណើន​ករណី​ឆ្លង​ដោយ​មេរោគបំប្លែងខ្លួន « ដែលតា » នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជា​ច្រើន។ នៅ​ក្នុង​ន័យ​នេះ WHO បាន​ព្រមាន​ពី​ការ​បើក​ប្រទេស​លឿន​ពេក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន រួម​ទាំង​ប្រទេស​ដែល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បាន​ច្រើន​ផង។ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បារាំង រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​បារម្ភ​ពី​រលកឆ្លង​លើក​ទី៤ និង​កំពុង​រិះរក​វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង។