កូវីដ១៩

កូវីដ១៩៖WHO បន្តជំទាស់​នឹង​ការ​ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ និង​ស្នើ​ឲ្យ​យក​ដូស​ទី៣ ទៅ​ជួយអ្នកក្រ

សំឡេង ០២:៣៧

អគ្គនាយក WHO លោកទេដ្រូស AP - Balazs Mohai

នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី៨ កញ្ញា អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក (WHO) បាន​ស្នើ​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​កុំ​អាល​ឲ្យ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​កូវី១៩ ដូស​ទី៣ ទៅ​លើ​អ្នក​ដែល​បាន​ចាក់​ចំនួន​ពីរ​ដូស​រួច​ហើយ។ សំណើ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អគ្គនាយក WHO លោក​ទេដ្រូស​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកាសែត​មួយ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហ្សឺណែវ ប្រទេស​ស៊្វីស។ តាម​លោក​ទេដ្រូស ពិភពលោក ពិសេស​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ត្រូវ​យក​វ៉ាក់សាំង​ដូសទី៣ នេះ​ទៅ​ជួយ​ក្រុម​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ភាគ​ច្រើន​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ចាក់​ដូសទី១ ផង។ ដោយឡែក WHO សង្ឃឹម​ចាក់​លើ​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ឲ្យ​បាន ២០% ពី​ពេល​នេះ​នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ ២០២១។