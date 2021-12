WHO៖យន្តការកូវ៉ាក់ត្រូវការវិធានការថ្មីបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានសមភាពនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ១៩

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១០ ធ្នូ អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO តាម​រយៈ​ទីប្រឹក្សា​លោក​ប៊្រូស អៃវ៉ារ​បាន​ថ្លែង​ថា យន្តការ​កូវ៉ាក់​ត្រូវ​ការ​វិធានការ​ថ្មី​បន្ថែម​ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នកមាន​ប្រមូល​ទិញ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​កូវីដ១៩ ស្តុក​ទុក​តែ​ឯង។ លោក​អៃវ៉ា​បាន​ថ្លែង​យ៉ាង​ដូច​នេះ​នៅ​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស G២០ នៅ​កោះ​បាលី ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី។ ការ​ថ្លែង​របស់​លោក​អៃវ៉ារ​បាន​ធ្វើ​ឡើង មួយ​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពី​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​វ៉ាក់សាំង​របស់ WHO បាន​ស្នើ​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន​កុំ​ប្រញិបប្រញាប់​ចាក់​ដូសទី៣ ឬ​ដូស​ជំរុញ។

វ៉ាក់សាំង​សម្រាប់​ក្រុម​ប្រទេស​ក្រីក្រ វ៉ាក់សាំង​សម្រាប់​ក្រុម​ប្រទេស​ដែល​មាន​លទ្ធភាព​តិចតួច នេះ​ជា​ការ​អំពាវនាវ​ច្រំដែល តែ​វា​ចាំ​បាច់​ដែល​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO មិន​អាច​មិន​រម្លឹក​ច្រើន​ដង​បាន​ទេ។ គួរ​រម្លឹក​ថា WHO បាន​ធ្វើ​ការ​ចែកចាយ​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​កូវី១៩ ដល់​ក្រុម​ប្រទេស​ក្រីក្រ​តាម​រយៈ​យន្តការ​កូវ៉ាក់។ តែ​ទីប្រឹក្សា WHO លោក​ប៊្រូស អៃវ៉ារ​បាន​បញ្ជាក់​ថា កូវ៉ាក់​កំពុង​ខ្វះ​វ៉ាក់សាំង​ដោយសារ​តែ​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន​ប្រមូល​ទិញ​ស្តុកទុក​តែ​ឯង។ ចំណែក​ក្រុម​ប្រទេស​ដែល​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​បាន​ឲ្យ​អាទិភាព​តែ​លើ​តម្រូវការ​ថ្នាក់ជាតិ និង​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន។

« អស់​លោក​មិន​អាច​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ឲ្យ​តែ​លើ​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន និង​ទុក​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​ក្រ ឬ​ក្រុម​ប្រទេស​មិន​សូវ​អភិវឌ្ឍ​ឲ្យ​រង់ចាំ​បាន​ទេ » នេះ​ជា​ការ​ថ្លែង​របស់​លោក​ប៊្រូស អៃវ៉ារ​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកាសែត​នៅ​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌ​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តី​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​ក្រុម​ប្រទេស G២០ នៅ​កោះ​បាលី ប្រទេស​ឥណ្ឌូណេស៊ី។ ទីប្រឹក្សា WHO លោក​ប៊្រូស អៃវ៉ារ​យល់​ឃើញ​ថា ដើម្បី​ផ្តល់​សន្ទុះ​បន្ថែម​ឲ្យ​យន្តការ​កូវ៉ាក់ គេ​ត្រូវ​គិតគូរ​ពី​វិធានការ​ថ្មីៗ​បន្ថែម​ទៀត។ តាម​លោក​ប៊្រូស ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​ត្រូវ​តែ​មាន​តម្លាភាព​ជាង​មុន​ទាក់ទង​នឹង​ចំនួន​ដូស​ដែល​បាន​បញ្ជូន ឈ្មោះ​អ្នក​ទិញ និង​បាន​បញ្ជូន​នៅ​ពេល​ណា។

« បើ​យើង​គ្មាន​ព័ត៌មាន​ទាំង​អស់​នេះ​ទេ យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​ការ​ទស្សន៍ទាយ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ឡើយ » នេះ​ជា​ការ​បន្ថែម​របស់​លោក​ប៊្រូស។ ប្រតិកម្ម​របស់​ទីប្រឹក្សា WHO លោក​ប៊្រូស អៃវ៉ារ​ក៏​ស្រដៀង​គ្នា​នឹង​ប្រតិកម្ម​របស់​លោកស្រី Kate O’Brien អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​វ៉ាក់សាំង​របស់ WHO កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ធ្នូ។ លោកស្រី O’Brien បាន​អំពាវនាវ​ក្រុម​ប្រទេស​អ្នកមាន​កុំ​ឲ្យ​ប្រញិបប្រញាប់​ចាក់​ដូសទី៣ និង​បង្វែរ​ដូសទី៣​នេះ​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុម​ប្រទេស​ក្រីក្រ​ដែល​មាន​អ្នក​ខ្លះ​នៅ​មិន​ទាន់​បាន​ចាក់​ដូសទី១ ផង។ គួរ​រម្លឹក​ថា ជាមួយ​នឹង​ការ​លេច​មេរោគបំប្លែងខ្លួន​ថ្មី « អូមីក្រុង » ពេល​នេះ ក្រុម​ប្រទេស​អ្នក​មាន​កំពុង​បង្កើន​យុទ្ធនាការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ដូសទី៣ ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្លួន៕