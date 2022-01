WHO-កូវីដ១៩

កូវីដ១៩៖WHO ផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រើថ្នាំចំនួន ២មុខទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩

លោក​ទេដ្រូស ប្រមុខអង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO។ AFP - CHRISTOPHER BLACK

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី១៤ មករា អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ជា​ផ្លូវការ​ឲ្យ​ប្រើ​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ចំនួន ២មុខ​ទៀត​ដែល​មាន​ឈ្មោះ « សូត្រូវីម៉ាប » (Sotrovimab) និង « បារ៉ីស៊ីទីនីប » (Baricitinib)។ តែ WHO មិន​ភ្លេច​បញ្ជាក់​ថា ថ្នាំ​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ទាំង ២មុខ​នេះ​មិន​អាច​ប្រើ​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ទូទៅ​បាន​ឡើយ។ គួរ​បញ្ជាក់​ថា តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ផ្ទុះ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ជាង ២ឆ្នាំ​មក មាន​ថ្នាំ​ចំនួន ៥មុខ​ហើយ​ដែល WHO បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ជំងឺ​កូវីដ១៩។