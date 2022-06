ការសិក្សា៖ខ្យល់ពុលដោយភាគល្អិតឆ្មារកាត់បន្ថយអាយុជាមធ្យមជាង ២ឆ្នាំ

ខ្យល់ពុល​បង្ក​ដោយ​ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​នៅ​ក្នុង​លំហរ​អាកាស​បាន​កាត់​បន្ថយ​អាយុ​របស់​មនុស្ស​ជា​មធ្យម​ជាង ២ឆ្នាំ នេះ​ជា​របាយការណ៍​របស់​អង្គការ Air Quality Life Index ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១៤ មិថុនា។ តាម​របាយការណ៍ គេ​មិន​អាច​បំបាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​នៅ​ក្នុង​លំហរអាកាស​ទាំង​ស្រុង​បាន​ទេ តែ​គេ​អាច​កាត់​បន្ថយ​វា​បាន​ដោយ​គោរព​តាម​និយាម​កំណត់​ដោយ​អង្គការសុខភាព​ពិភពលោក WHO។ តែ​នៅ​សឹង​គ្រប់​តំបន់​រស់នៅ​ទាំង​អស់​ក្នុង​លោក​កំពុង​មាន​អត្រា​ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​លើស​កម្រិត​កំណត់​ដោយ WHO ពិសេស​នៅ​អាស៊ី។

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អានអត្ថបទទាំងស្រុង

ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​ដែល​គេ​ចង់​និយាយ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ PM2.5 ដែល​មាន​វិជ្ជមាត្រ​ប៉ុន​សរសៃ សក់ និង​ដែល​ត្រូវ​បាន​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ចាត់​ចំណាត់ថ្នាក់​ជា​សារធាតុ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ​មហារីក។ ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​នេះ​ជ្រៀត​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សួត ទៅ​ក្នុង​ឈាម ហើយ​អាច​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ជំងឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម និង​ជំងឺ​បេះដូង។ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ Air Quality Life Index បាន​បញ្ជាក់​ថា បើ​គេ​គោរព​ត្រឹមត្រូវ​តាម​អនុសាសន៍​របស់​អង្គការ​សុខភាព WHO ស្តីពី​អត្រា​ដង់ស៊ីតេ​ភាគ​ល្អិតឆ្មារ ឬ PM2.5 ក្នុង​ខ្យល់ គេ​អាច​បង្កើន​អាយុ​ជា​មធ្យម​ចំនួន ២,២ឆ្នាំ។

នៅ​អាស៊ីខាងត្បូង មនុស្ស​ម្នាក់​អាច​រស់​បាន ៥ឆ្នាំ​បន្ថែម​ទៀត​បើ​អត្រា​ភាគ​ល្អិតឆ្មា​មាន​កម្រិត​មិន​លើស​កម្រិត​ដែល​កំណត់​ដោយ​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO ទេ​នោះ។ WHO បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ថា ដង់ស៊ីតេ PM2.5 នៅ​ក្នុង​ខ្យល់​មិន​ត្រូវ​លើស​ពី ១៥មីក្រូក្រាម​ជា​មធ្យម​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ​គូប​សម្រាប់​រយៈពេល ២៤ម៉ោង និង​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​តិច​ជាង ៥ មីក្រូក្រាម​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ​គូប​សម្រាប់​រយៈពេល​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ។ តែ​នៅ​សឹង​គ្រប់​តំបន់​រស់នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក អត្រា​ភាគ​ល្អិតឆ្មារ​ក្នុង​ខ្យល់​មាន​កម្រិត​លើស​ការ​កំណត់​របស់ WHO ពិសេស​នៅ​អាស៊ី។

ជាក់ស្តែង មាន​កម្រិត​លើស​ដល់​ទៅ ១៥ដង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​បង់ក្លាដែស លើស ១០ដង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ហើយ​លើស ៩ដង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់ និង​ប៉ាគីស្ថាន។ តាម​របាយការណ៍​ដដែល ខ្យល់ពុល​ដោយ​ភាគល្អិតឆ្មារ​ក្នុង​លោក​ឆ្នាំ ២០២០ មិន​បាន​ថយ​ចុះ​ទេ បើ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ ២០១៩ ទោះ​បី​ជា​ឆ្នាំ ២០២០ មាន​សង្វាក់​សេដ្ឋកិច្ច​ថមថយ និង​ការ​ធ្លាក់​ការ​បញ្ចេញ​ឧស្ម័ន​កាបូនិក​ដោយសារ​កូវីដ១៩ និង​វិធានការ​បិទខ្ទប់​ប្រទេស​ក្តី។

ទាក់ទង​នឹង​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ខ្យល់ពុល​បង្ក​ដោយ​ភាគល្អិតឆ្មារ​ត្រូវ​បាន​របាយការណ៍​អះអាង​ថា គឺ​មាន​ចំនួន​ស្លាប់​ដូច​គ្នា​នឹង​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ការ​ជក់បារី។ តែ​មាន​ចំនួន​ស្លាប់​ ៣ដង​ច្រើន​ជាង​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ការ​ប្រើ​គ្រឿងស្រវឹង និង​មាន​ចំនួន​ស្លាប់​រហូត​ដល់ ៦ដង​ច្រើន​ជាង​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​ស៊ីដា៕