លោក​តាកឺស្ហ៊ី កាសៃ (រូបឈរ) នាយក WHO ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដែល ជាប់ចោទ​ក្នុង​បទ​ប្រកាន់​ពូជសាសន៍ និង​ដែល​ WHO ទើប​បាន​បញ្ចប់តំណែង។

អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​ហៅកាត់​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស WHO បាន​បណ្តេញ​នាយក​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​លោក​តាកឺស្ហ៊ី កាសៃ។ ជា​ជនជាតិ​ជប៉ុន នាយក WHO ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៩ រូប​នេះ​បាន​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​ប្រកាន់​ពូជសាសន៍ និង​ប្រព្រឹត្ត​ទង្វើ​មិន​គប្បី​មួយ​ចំនួន​ទៅ​លើ​ក្រុម​មន្រ្តី​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​ខ្លួន។ ខណៈ​ដែល WHO កំពុង​បន្ត​ស៊ើបអង្កេត​លើ​រឿងរ៉ាវ​មួយ​នេះ កន្លែង​របស់​លោក​តាកឺស្ហ៊ី កាសៃ​នឹង​ត្រូវ​ជំនួស​បណ្តោះអាសន្ន​ដោយ​លោកស្រី​ហ៊្សុយសានណា ហ្សាកាប អគ្គនាយិការង​របស់ WHO។

WHO មិន​បាន​ប្រើ​ពាក្យ​បណ្តេញ ឬ​ដក​តំណែង​ទេ តែ​បាន​សរសេរ​យ៉ាង​ខ្លី​ថា ក្នុង​ពេល​អវត្តមាន​លោក​តាកឺស្ហ៊ី កាសៃ​ដែល​កំពុង​ឈប់​សម្រាក តំណែង​នាយក WHO ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​នឹង​ត្រូវ​ជំនួស​បណ្តោះអាសន្ន​ដោយ​អគ្គនាយិការង​របស់ WHO លោកស្រី​ហ៊្សុយសានណា ហ្សាកាប។ ជា​ជនជាតិ​ហុងគ្រី និង​មុន​ក្លាយ​ជា​អគ្គនាយិការង​របស់ WHO ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ លោកស្រី​ហ៊្សុយសានណា ហ្សាកាប​បាន​កាន់​តំណែង​ជា​នាយិកា WHO ប្រចាំ​តំបន់​អឺរ៉ុប​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១០។ តាម​ប្រភព​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត លោកស្រី​ហ៊្សុយសានណា ហ្សាកាប​នឹង​ទៅ​ដល់​ទីស្នាក់ការ WHO ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ក្នុង​ប្រទេស​ហ្វីលីពីន​នា​សប្តាហ៍​នេះ។

គួរ​រម្លឹក​ថា រឿងរ៉ាវ​ជុំវិញ​លោក​កាសៃ​ត្រូវ​បាន​ទម្លាយ​ដំបូង​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារ AP នា​ដំណាច់​ខែ​មករា​ដែល​ថា មាន​បុគ្គលិក​ជា​ច្រើន​នាក់​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​លោក​កាសៃ​បាន​ដាក់​ពាក្យ​បណ្តឹង​ផ្ទៃក្នុង​កាល​ពី​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ ២០២១ មុន​នឹង​បញ្ជូន​លិខិត​មួយ​ទៅ​ឲ្យ​ប្រទេស​សមាជិក​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​ប្រតិបត្តិ​របស់ WHO។ នៅ​ក្នុង​លិខិត​នោះ ពួក​គេ​បាន​ចោទ​លោក​តាកឺស្ហ៊ី កាសៃ​ពី​បទ​បាន​ដឹកនាំ​ផ្តាច់ការ ប្រកាន់​ពូជសាសាន៍ ឧស្សាហ៍​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ផ្ទៃក្នុង​ជាមួយ​ក្រសួង​ការបរទេស​ជប៉ុន មិន​ចង់​រិះគន់​ទិតៀន​ចិន ឬ​មួយ​បាន​ចាយ​វាយ​ខ្ជះខ្ជាយ​លុយ​របស់​ក្រុម​ប្រទេស​ផ្តល់​ជំនួយ។

នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ការ​ទម្លាយ​រឿងរ៉ាវ​នេះ អគ្គនាយក WHO លោក​ទេដ្រូស​ក៏​បាន​ប្រកាស​បើក​ការ​ស៊ើបអង្កេត និង​បាន​បញ្ជាក់​ថា WHO បាន​ដឹង​រឿង​គួរ​ឲ្យ​បារម្ភ​មួយ​ចំនួន​តាំង​ពី​ដំណាច់​ឆ្នាំ ២០២១។ តែ​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ WHO មិន​បាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អ្វី​ស្តីពី​ការ​ស៊ើបអង្កេត​នៅ​ឡើយ​ទេ។ បើ​តាម​ប្រភព​មួយ​គួរ​ឲ្យ​ទុក​ចិត្ត ការ​ស៊ើបអង្កេត​លើ​លោក​កាសៃ​កំពុង​បន្ត​ធ្វើ ហើយ​លោក​កាសៃ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​រួម​សហការ​នៅ​គ្រប់​ការ​ស៊ើបអង្កេត​ទាំង​អស់។ សូម​បញ្ជាក់​ថា នេះ​ជា​លើកទី១ ដែល​មាន​រឿងរ៉ាវ​ប្រភេទ​នេះ​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​នៅ​ផ្ទៃក្នុង​របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក៕