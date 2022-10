WHO៖ពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនជំងឺអាសន្នរោគគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ

WHO ថា ពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនជំងឺអាសន្នរោគគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ។

អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO បាន​ទាញ​សញ្ញាអាសន្ន​ក្នុង​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី៣០ កញ្ញា​ថា ពិភពលោក​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​កំណើន​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​គួរ​ឲ្យ​ព្រួយបារម្ភ បន្ទាប់​ពី​បាន​ស្គាល់​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​អស់​រយៈ​ពេល​ច្រើន​ឆ្នាំ។ តាម WHO មាន ២៦ប្រទេស​បាន​ស្គាល់​សន្ទុះ​កំណើន​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​នា​រយៈពេល ៩ខែ​ដើម​ឆ្នាំ ២០២២ និង​ថា ផលវិបាក​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​ផ្តល់​អំណោយផល​ច្រើន​ដល់​កំណើន​ជំងឺ​មួយ​នេះ។

គឺ​កំណើន​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​គួរ​ឲ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១ កន្លង​ទៅ​ដែល​អង្គការ​សុខភាពពិភពលោក WHO ចង់​ទាញអាសន្ន។ ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកាសែត​មួយ​រៀបចំ​ក្នុង​ទីក្រុង​ហ្សឺណឺវ ប្រទេស​ស៊្វីស ប្រធាន​ក្រុម​ទទួល​បន្ទុក​ជំងឺ​អាសន្នរោគ និង​ជំងឺ​រាករូស​របស់ WHO លោក Philippe Barboza បាន​បញ្ជាក់​ថា ជំងឺ​អាសន្នរោគ​មិន​ត្រឹម​តែ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​ឆ្លង​រាតត្បាត​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ តែ​ក៏​បាន​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ស្លាប់​ច្រើន​ដែរ។ តាម​អ្នកជំនាញ អត្រា​មរណៈ​ជា​មធ្យម​ដោយ​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២១ មាន ៣ដង​ខ្ពស់​ជាង​ក្នុង​រយៈពេល ៥ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ។ លោក Philippe Barboza បាន​បន្ថែម​ថា ជំងឺ​អាសន្នរោគ​បាន​ឆ្លង​ដោយ​ការ​បរិភោគ​ទឹក​មិន​ស្អាត និង​ចំណីអាហារ​ដែល​មាន​បាក់តេរី។

ប្រធាន​ក្រុម​ទទួល​បន្ទុក​ជំងឺ​អាសន្នរោគ និង​ជំងឺ​រោករូស​របស់ WHO រូប​នេះ​ដដែល​បាន​គូសបញ្ជាក់​ថា គ្រោះមហន្តរាយ​ធម្មជាតិ​ខ្លាំងក្លា​ដូច​ជា​ទឹកជំនន់ ព្យុះសង្គរា និង​ភាព​រាំងស្ងួត​បាន​កាត់​បន្ថយ​ការ​ទទួល​បាន​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់ និង​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​បរិយាកាស​ល្អ​ណាស់​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឃន៍​ជំងឺ​អាសន្នរោគ។ លោក Philippe Barboza ចង់​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ន័យ​នេះ​ថា បើ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​មាន​កាន់​តែ​ខ្លាំង កំណើន​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​ក៏​មាន​តែ​ខ្លាំង​ដែរ។ WHO គ្មាន​តួលេខ​ស្តីពី​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​អាសន្នរោគ​ទេ​ដោយសារ​តែ WHO មិន​មាន​តួលេខ​ពី​ប្រទេស​ដែល​កំពុង​ស្គាល់​ជំងឺ​អាសន្នរោគ។

ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ទាំង​នោះ​មាន ស៊ីរី អ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីរ៉ង់ ឥណ្ឌា បង់ក្លាដែស ប៉ាគីស្ថាន នេប៉ាល់ អាហ្វហ្កានីស្ថាន និង​នៅ​តំបន់​អាហ្វិក។ គួរ​បញ្ជាក់​ថា ជំងឺ​អាសន្នរោគ​ជា​ជំងឺ​រាករូសខ្លាំង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​ខ្សោះ​ជាតិទឹក​ពី​ក្នុង​ខ្លួន និង​អាច​ស្លាប់​តែ​ក្នុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ថ្នាំ​ព្យាបាល​ភ្លាមៗ​ទេ។ តាម​លោក Philippe Barboza គេ​មាន​វ៉ាក់សាំង​ដើម្បី​ការពារ​ការ​ឆ្លង​ជំងឺ​អាសន្នរោគ។ តែ​មាន​បញ្ហា​ចោទ​ចំនួន​ពីរ ទី១ ចំនួន​វ៉ាក់សាំង​មាន​មិន​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​អាច​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវការ និង​ទី២ មាន​មន្ទីរពិសោធន៍​តែ​មួយ​គត់​ដែល​បាន​ផលិត​វ៉ាក់សាំង​សម្រាប់​ជំងឺ​នេះ។ « ស្ថានភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ តែ​មិនមែន​ជា​រឿង​អស់សង្ឃឹម​ទេ ព្រោះ​ជំងឺអាសន្នរោគ​ជា​ជំងឺ​ដែល​គេ​អាច​បញ្ជៀស​បាន និង​ព្យាបាល​បាន » នេះ​ជា​សេចក្តីសន្និដាន​របស់​លោក Philippe Barboza៕