សេដ្ឋកិច្ច​អាល្លឺម៉ង់

ការឈប់ទិញថាមពលពីរុស្ស៊ី ដោយសារ​សង្រ្គាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន មិនបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ច​អាល្លឺម៉ង់​ធ្លាក់ចុះអាក្រក់​ដូច​ការរំពឹងទុកនោះទេ។ តាមតួលេខ​របស់​វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិអាល្លឺម៉ង់ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី ១៣​មករា កំណើន​ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប​របស់​អាល្លឺម៉ង់​នៅឆ្នាំ ២០២២​មានប្រមាណ ១,៩% គឺ ខ្ពស់ជាងការទន្ទឹងទុករបស់​រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ដែលបានព្យាករទុកត្រឹម ១,៤%

អាល្លឺម៉ង់​ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ច​របស់អឺរ៉ុបបាន​ជៀសរួចផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច​ដើរថយក្រោយ នៅ​ឆ្នាំ ២០២២។ វិបត្តិថាមពលឡើងថ្លៃ ដោយសារ​​សង្រ្គាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន និង​វិបត្តិអតិផរណាធ្លាប់ធ្វើ​ឲ្យរដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​ព្យាករទុកថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​របស់អាល្លឺម៉ង់​នៅ​ឆ្នាំ​២០២២​មានត្រឹម ១,៤% ចំណែក សេដ្ឋកិច្ច​វិទូ​បានកំណត់ត្រឹម​១,៨% គឺធ្លាក់ចុះពី ២,៦%​នៅឆ្នាំ ២០២១។ ប៉ុន្តែ តួលេខផ្លូវការ​កាលពីថ្ងៃ​សុក្រម្សិលមិញ បាន​បង្ហាញ កំណើនផលិតផល​ក្នុងស្រុកសរុប​របស់អាល្លឺម៉ង់​ ១,៩% គឺល្អលើស​ពីការទន្ទឹងទុក​របស់​អ្នកជំនាញ និងរដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់។

មានយោបល់ទៅលើ​តួលេខ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​អាល្លឺម៉ង់ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច លោក​Robert Habeck បាន​ថ្លែងស្វាគម​ការសម្រេចចិត្ត​កាលពីឆ្នាំមុន​ដើម្បីអាច​ទប់ទល់គ្រប់គ្រង​វិបត្តិ។ រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច​អាល្លឺម៉ង់​ចង់​សំដៅ​ដល់​កញ្ចប់ថវិកា ២០០ពាន់លាន​អឺរ៉ូដែលរដ្ឋាភិបាល​​បានបញ្ចេញប្រើ​​សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការទប់តម្លៃប្រេង និងឧស្ម័នកុំឲ្យឡើងថ្លៃ។

ជាមួយ​កញ្ចប់ជំនួយរបស់​រដ្ឋ​សម្រាប់​ប្រជាជន និងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រ​ឧស្សាហកម្ម​​ ការទិញប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដែលជា​សរសរទ្រូងនៃ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ បាន​កើនឡើង​ដូចមុន​សម័យកូវីដ នោះបើទោះប្រទេស​ជួបបញ្ហា​អតិផរណា វិបត្តិថាមពល​ឡើង​ថ្លៃ។

គេសំគាល់ដែរថា នៅក្រោយ ​រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់សម្រេច​ឈប់ទិញនាំចូលប្រេង និង​ឧស្ម័នពី​រុស្ស៊ី ដោយសារសង្រ្គាម​រុស្ស៊ីឈ្លានពាន​អ៊ុយក្រែន ប្រជាជន និង​ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ​អាល្លឺម៉ង់ ចេះបត់បែន ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បី​កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលឲ្យ​តិចជាងមុន ប៉ុន្តែ ដោយ​រក្សាបរិមាណផលិត​ឲ្យនៅដដែល។ នេះបើតាម​ការសិក្សា​របស់​វិទ្យាស្ថាន អាល្លឺម៉ង់ IFO (Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich)។

ប៉ុន្មានខែ​មកនេះ តម្លៃថាមពល​នៅអាល្លឺម៉ង់បាន​ធ្លាក់ចុះ​មកវិញបន្តិច ដោយសារ​តម្រូវការ​មិនសូវ​ច្រើន នៅក្នុង​​រដូវរងាមួយ​ដែល​ខ្លី និងមិនសូវត្រជាក់ខ្លាំង។ ម្យ៉ាង​រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បាន​ប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្រ្ត​ដើម្បីទិញ​ឧស្ម័នពង្រាវធម្មជាតិពីប្រទេស​ដទៃ ក្រៅពីរុស្ស៊ី ដើម្បី​យក​មកស្តុកទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់​នៅរដូវរងា។

ជៀសរួចខ្លួនផុតពីសេដ្ឋកិច្ច​ដើរថយក្រោយ​នៅ​ឆ្នាំ ២០២២ ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់មិនអាច​ត្រេកអរ ព្រោះថា វិបត្តិថាមពល​នៅមិនទាន់ចប់។ រដ្ឋាភិបាល​អាល្លឺម៉ង់​មិនអាច​ចេះតែ​បន្ត​បញ្ចេញថវិកា​ដើម្បី​ទប់ទល់​តម្លៃថាមពល​ឡើងថ្លៃ។ នៅឆ្នាំ ២០២២ អាល្លឺម៉ង់​មាន​ឱនភាពថវិកា ប្រមាណ ១០១,៥ពាន់លាន​អឺរ៉ូ ដែលស្មើនឹង​២,៦%​នៃផលិតផល​ក្នុងស្រុកសរុប។ នៅឆ្នាំ ២០២៣នេះ ឱនភាពថវិកាអាល្លឺម៉ង់នឹង​កើនឡើង​ដល់​៣,៥%៕