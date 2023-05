ប្រេសិតពិសេសចិន៖គ្មានរូបមន្តស័ក្កិសិទ្ធិដើម្បីបញ្ចប់សង្រ្គាមអ៊ុយក្រែនក្រៅពីការចរចាដោយសន្តិវិធី

ជំនួប​រវាងប្រេសិតពិសេស​ចិន​លោក​លី ហ៊ុយ និង​ប្រមុខការទូតអ៊ុយក្រែន​លោក​ឌីមីត្រូ គូលីបា​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​កៀវ ថ្ងៃទី១៧ ឧសភា ២០២៣។

via REUTERS - MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF U