Costa do Marfim de luto pela morte do primeiro-ministro Amadou Coulibaly

O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Coulibaly, morreu esta quarta-feira, aos 61 anos, após desmaiar durante o Conselho de Ministros. A causa da morte ainda não foi confirmada.

O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amadou Gon Coulibaly, candidato às eleições presidencial de 31 de Outubro com o apoio do presidente Alassane Ouattara, morreu esta quarta-feira aos 61 anos, anunciou o chefe de Estado.

Amadou Gon Coulibaly, sofreu uma intervenção cirúrgica no coração em 2012, sentiu-se mal durante o Conselho de Ministros, foi levado para a clínica em Abidjan, segundo o Presidente Alassane Ouattara, mas não resistiu. Alassane Ouattara declarou que o país está em luto.

O chefe do governo da Costa do Marfim tinha estado em França no início do mês de Maio para fazer um "check-up médico".

