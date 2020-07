Costa do Marfim

Costa do Marfim: que candidato agora para o partido do presidente ?

Alassane Ouattara (à direita) cumprimentava o seu Primeiro-ministro Amadou Gon Coulibaly (à esquerda) de regresso de France a 2 de Julho onde se tinha vindo tratar. SIA KAMBOU / AFP

Texto por: Miguel Martins com AFP 1 min

A morte do primeiro-ministro da Costa do Marfim veio por em aberto a preparação das eleições presidenciais. E isto por Amadou Gon Coulibaly ter sido o candidato apontado pelo partido do presidente cessante Alassane Ouattara.