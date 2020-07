Congo Brazzaville

Presumíveis bens mal adquiridos: Estados Unidos investigam filho do Presidente Sassou-Nguesso

Denis Christel Sassou-Nguesso, filho do Presidente do Congo Brazzaville © Facebook

RFI

Abriu-se nos Estados Unidos uma nova ramificação do dossier dos presumíveis bens mal adquiridos da família do Presidente do Congo Brazzaville. Dois procuradores federais da Flórida iniciaram uma investigação no mês passado com vista a apreender uma propriedade de luxo naquele Estado do sul do país estimada em 3 milhões de Dólares, que eles acreditam ter sido adquirida por Denis Christel Sassou-Nguesso, filho do presidente congolês, com dinheiro desviado dos cofres do seu país, entre 2011 e 2014, na época em que era o número 2 da Sociedade Nacional de Petróleo do Congo (SNPC).