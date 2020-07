Mali/Política

Novas manifestações em Bamako contra o executivo de Ibrahim Boubacar Keita

Manifestantes em Bamako, com um cartaz exigindo a demissão do Presidente Ibrahim Boubacar Keita. RFI/Coralie Pierret

Na sexta-feira tiveram lugar em Bamako, as manifestações mais violentas dos últimos anos, durante as quais morreram pelo menos duas pessoas e ataques cometidos contra o parlamento e a televisão público. Estes acontecimentos com consequências imprevisíveis agravam a situação no Mali e preocupam os seus vizinhos, se atendermos que o país africano do Sahel, já está confrontado com o jihadismo.