Missão chefiada por ex-presidente nigeriano tenta conciliação na crise maliana

O antigo presidente da Nigéraia, Goodluck Jonathan,chefia a missão da CEDEAO que tenta conciliar os protagonistas da crise política maliana. REUTERS/Denis Balibouse

Texto por: RFI 2 min

O antigo presidente da Nigéria, Jonathan Goodluck chefia uma nova missão de conciliação, destinada a aproximar o executivo do Presidente Ibrahim Boubacar Keita e os dirigentes do Movimento de 5 Junho. Este movimento, do qual fazem parte figuras da oposição, dirigentes associativos e religiosos do Mali, tem pedido a demissão do chefe de Estado maliano, na sequência das violentas manifestações ocorridas em Bamako,nos últimos dias.