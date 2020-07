Sudão

Julgamento de Omar al-Beshir adiado para Agosto

Omar al-Beshir, antigo Presidente do Sudão. AFP/Khaled Desouki

Texto por: RFI 1 min

O processo do antigo Presidente do Sudão e de outras 27 pessoas acusadas de conspiração no golpe de Estado de 1989 começou esta terça-feira, em Cartum. A audiência foi suspensa a pedido da defesa de Omar al-Beshir o julgamento retoma a 11 de Agosto.