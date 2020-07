Zimbabué/Covid-19/Repressão

Zimbabué: instaurado recolher obrigatório e detenção de críticos ao regime

Presidente Emmerson Mnangagwa contestado no Zimbabué, onde a oposição apela a manifestações nacionais a 31 de Julho contra a corrupção e pede a sua demissão. POOL/AFP/File

Texto por: Isabel Pinto Machado 3 min

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, anunciou a 21 de Julho a instauração do recolher obrigatório nocturno e a manutenção da proibição de aglomerações em público com fins sociais, religiosos ou políticos, oficialmente para combater a pandemia de Covid-19, mas a oposição considera o objecitvo é impedir a manifestação anti-corrupção de 31 de Julho e denuncia aumento da repressão no país.