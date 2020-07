HRW: desde 2017 torturas, violações e mortes impunes no Parque de Virunga, na RDC

Os gorilas são a principal atracção no Parque Nacional de Virunga, na RDC, em cujas proximidades foram raptadas pelo menos 170 pessoas desde 2017, violadas, torturadas e por vezes mortas, caso as famílias não paguem as exorbitantes fianças exigidas por grupos criminosos, impunes até à data, denunciou a 30 e Julho a ong HRW.

AFP/File