Mali: presidente IBK derrubado por militares apresentou demissão

Soldados malianos na Praça da Independência de Bamaco após a captura do presidente e do primeiro-ministro a 18 de Agosto de 2020.

O presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita acabou por apresentar a demissão nesta terça-feira após ter sido derrubado por um golpe militar que pôs termo também ao governo e ao parlamento. Os revoltosos, apoiados pela população, apelam a uma transição civil.

O presidente e o primeiro-ministro foram detidos pelos militares em Bamaco, nesta terça-feira, antes de formalizarem a queda do regime.

As autoridades eram contestadas há meses levando à mediação em vão do antigo presidente nigeriano, Goodluck Johnathan, em nome do bloco regional, a Comunidade económica dos Estados da África ocidental.

Esta decidiu suspender o Mali da organização, fechando as fronteiras como país, e condenou o golpe anunciando uma cimeira extraordinária para esta quinta-feira sob a alçada do presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, líder regional.

A União Africana, mas também a França, a União Europeia e as Nações Unidas condenaram a alteração da ordem constitucional maliana.

O Conselho de segurança da ONU poder-se-ia reunir de emergência nesta quarta-feira sobre o caso.

Os militares prometem transição civil e novas eleições num prazo razoável.

Estes tinham capturado IBK e Boubou Cissé, primeiro-ministro, na casa do até agora presidente maliano ao final da tarde desta terça-feira.

A revolta implicou também a neutralização de altas patentes do exército por parte dos revoltosos que, ao que tudo indica, teriam levado a cabo a sua intervenção desde a base de Kati, a 15 kms da capital.

A oposição tem recusado integrar um governo de união nacional e tem apelado à demissão tanto do primeiro-ministro, como do presidente.

Este último cenário era, porém, descartado pela CEDEAO.

