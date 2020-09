Mali/Política

Início de discussões sobre transição no Mali marcado pela tensão

O coronell Ismaël Wagué, porta-voz do Comité Nacional para a Salvação do Povo, formado pela junta militar maliana, após o golpe que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keïta. REUTERS/Moussa Kalapo

Depois do golpe de Estado militar que derrubou recentemente o presidente Ibrahim Boubacar Keita, a junta militar no poder iniciou neste sábado, com os partidos políticos e representantes da sociedade civil, as discussões sobre o futuro do Mali.As primeiras tensões registaram-se quando membros do M5-RFP (Movimento do 5 de Junho-União das Forças Patrióticas) denunciaram o facto de terem sido excluídos da maioria dos grupos de trabalho.