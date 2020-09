Nigéria/Política

Eleições no sul da Nigéria com dois rivais e pandemia em pano de fundo

Godwin Obaseki é o governador cessante do Estado de Edo.Antigo membro do partido presidencial,Obaseki candidatou-se à reeleição pelo Partido Democrático Popular, principal força da oposição nigeriano. Daily Trust

Texto por: RFI 5 min

A Nigéria organiza o seu primeiro escrutínio desde o início da pandemia de Covid-19, para eleger o novo governador do Estado de Edo, no sul do país. A eleição ocorre numa altura em que a Nigéria enfrenta dificuldades no seu combate à propagação do vírus. O país da África ocidental regista actualmente mais de 50 mil casos de covid-19 e 1096 mortos.