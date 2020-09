Mali: Bah N’Daw nomeado presidente de transição

O ex-ministro da Defesa Bah N’Daw foi hoje nomeado oficialmente para o cargo de presidente de transição. A cerimónia de tomada de posse está marcada para esta sexta-feira, dia 25 de Setembro.

O ex-ministro da Defesa, Bah N’Daw foi nomeado presidente de transição do Mali pelo Comité Nacional para a Salvação do Povo do Mali, anunciou o chefe da Junta, o coronel Assimi Goïta à televisão nacional.

Nascido em 1950, Bah N’Daw fez carreira na Força Aérea. Em 2014, depois de se ter reformado, assumiu o cargo de ministro da defesa, em substituição de Soumeylou Boubèye Maïga.

O coronel na reforma vai conduzir a transição no país ao lado do chefe da Junta Militar -que organizou um golpe de Estado contra o Presidente Ibrahim Boubacar Keita- Assimi Goïta, que assume o cargo de vice-presidente.

Os dois homens têm a missão de governar o Mali durante os próximos 18 meses, período definido pela junta como necessário para se fazer uma transição política o menos disruptiva possível, antes do agendamento de novas eleições.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e o Movimento 5 de Junho-União de Forças Patriótica (M5-RFP) – composto pelos partidos da oposição que lideraram a onda de protestos contra Ibrahim Boubacar Keita e que negociaram com a junta militar um roteiro de transição– exigiam que o presidente de transição fosse civil e não um militar.

A escolha de N’Daw, ex-coronel, pode ser vista como a solução intermédia apresentada pelo Comité Nacional, resta saber se a CEDEAO e o M5-RFP a vão aceitar.

