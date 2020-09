Mali: Moctar Ouane nomeado primeiro-ministro

Moctar Ouane, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado primeiro-ministro do Mali.

Texto por: Cristiana Soares com AFP

Moctar Ouane, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, foi nomeado primeiro-ministro pelo Presidente de transição Bah N’Daw. A notícia foi avançada pela televisão pública ORTM .

Moctar Ouane, de 64 anos ,foi o chefe da diplomacia maliana de 2004 a 2011, aquando da presidência de Amadou Toumani Touré.

O curto decreto de nomeação foi lido na ORTM pelo secretário-geral adjunto da Presidência, Sékou Traoré.

A formação do Governo será anunciada na terça-feira, segundo a AFP, que cita um oficial da junta militar no poder.

A nomeação de um civil para a chefia do elenco governativo, depois da nomeação do coronel na reserva e antigo ministro da Defesa Bah N’Daw, é a principal condição para que os países vizinhos levantem as sanções ao Mali.

A Comunidade dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) impôs as sanções ao país dois dias depois do golpe de Estado de 18 de Agosto, que depôs o presidente Ibrahim Boubacar Keïta.

Bah N’Daw tomou posse ao mesmo tempo que o vice-presidente de transição, encarregue das questões de defesa e segurança, o coronel Assimi Goïta, que é o chefe da junta militar que depôs IBK.

