Mali/Ataque

Dezenas de mortos em ataques no Mali

Soldado maliano a patrulhar a estrada entre Mopti e Djenne, no centro do Mali, 28/02/2020. © AFP - Michele Cattani

Texto por: Cristiana Soares com AFP 2 min

No Mali dezenas de pessoas foram mortas, nas últimas horas, numa série de ataques no centro do país. A autoria dos ataques é atribuída aos extremistas islâmicos.