Futebol: Angola derrotou Moçambique por 3-0

A Selecção angolana de futebol derrotou por 3-0 Moçambique, um jogo amigável que decorreu em território português, em Rio Maior.

Após o cancelamento do jogo entre Angola e Guiné-Bissau devido à falta de resultados dos testes à Covid-19 na selecção guineense, segundo o director da Federação Angolana, Nélson Nascimento, a Selecção angolana conseguiu realizar o seu segundo teste em Portugal.

Os Palancas Negras venceram por 3-0 com golos apontados pelo avançado Mateus, que bisou (45’ e 77’), e pelo avançado Gelson Dala aos 79 minutos.

Um resultado interessante para os angolanos antes dos jogos que vão decorrer em Novembro, a contar para o apuramento para o CAN - Campeonato Africano das nações - que se vai realizar nos Camarões em 2022.

No que diz respeito aos Mambas acabaram por ter dois resultados negativos em território luso. Os moçambicanos perderam frente a Angola por 3-0 e tinham sido derrotados por 1-0 frente à Guiné-Bissau.

Cabo Verde com um triunfo… e uma derrota

Os Tubarões Azuis perderam por 1-2 frente à Guiné-Conacri no passado sábado, em território luso, em Albufeira no Algarve, sul do país.

O golo cabo-verdiano foi apontado pelo avançado Lisandro Semedo, aos 39 minutos, enquanto os tentos da Guiné-Conacri foram marcados por Sory Kaba (52’) e Yady Bangoura (67’).

De notar que no primeiro jogo amigável, Cabo Verde deslocou-se a Andorra e derrotou a Selecção da casa por 1-2 com os dois tentos a serem apontados pelo avançado cabo-verdiano Ryan Mendes, que actua no Al-Nasr nos Emirados Árabes Unidos.

