Guiné Conacri: Cellou Dalein Diallo declara vitória nas eleições presidenciais

Cerca de 5,4 milhões de eleitores foram chamados às urnas na Guiné Conacri a 18 de Outubro, para eleger o sucessor do Presidente Alpha Condé, candidato a um contrverso e polémico terceiro mandato e o seu opositor histórico Cellou Dalein Diallo, que já proclamou vitória.

A Guiné Conacri aguarda os resultados das eleições presidenciais de 18 de Outubro, às quais concorreram 12 candidatos, mas cujos ultra favoritos são o Presidente cessante Alpha Condé e Cellou Dalein Diallo, seu adversário pela terceira vez desde 2010.

Os resultados oficiais só serão conhecidos no final da semana e caso não haja maioria absoluta, uma segunda volta está agendada para 24 de Novembro.

Entretanto, esta segunda-feira, 19 de Outubro, Cellou Dalein Diallo reivindicou a sua vitória na primeira volta, facto rejeitado pela Comissõ Eletoral Nacional Independente - Céni.

José Maria Neves, antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, chefia no terreno a Missão de observação eleitoral da CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e em declarações à Televisão de Cabo Verde admite que a votação decorreu em "clima de serenidade" que as eleições foram "livres, transparente e inclusivas com representates de todos candidatos nas mesas de voto" realçou "uma forte afluência, o civismo e a adesão dos guineenses ao processo eleitoral, contrariamente aos receios levantados".

José Maria Neves, chefe da missão de observação da CEDEAO

