Conacri aguarda resultados, CEDEAO descreve ambiente calmo

O chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO, José Maria Neves, disse à RFI que se vive um ambiente de calma em Conacri. O país aguarda a proclamação dos resultados provisório das eleições presidênciais, depois de ontem o candidato da oposição, Cellou Diallo, ter unilateralmente reivindicado vitória.

Publicidade Continuar a ler

Em entrevista à RFI, o chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO, José Maria Neves, afirmou que se vive um ambiente de calma em Conacri. O país aguarda a proclamação dos resultados provisórios das eleições presidênciais, depois de ontem o candidato da oposição, Cellou Diallo, ter unilateralmente reivindicado vitória.

"O ambiente é de calma, não tem havido violência ou actos que não se enquadrem. Há ordem, há segurança pública e não há grandes problemas aqui na cidade. Os apelos são no sentido de todos garantirem a calma, a traquilidade e a serenidade", sublinhou.

Ontem, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo para dispersar os apoiantes de Cellou Dallein Diallo que saíram à ruas, depois do líder da oposição ter reclamado vitória. Cellou Diallo denunciou a morte de três pessoas em resultado dos confrontos com a polícia.

O partido do Presidente Alpha Condé condenou a declaração de vitória do principal opositor e pediu aos militantes do partido no poder para se manterem calmos serenos e mobilizados até à publicação oficial dos resultados.

A Comissão Eleitoral Nacional considerou a reivindicação de Cellou Dalein Diallo de « prematura » e «nula», lembrando que é a única entidade competente com poderes para anunciar resultados.

O chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO referiu que ainda não é possível avançar com resultados, uma vez que as autoridades ainda estão a fazer a contagem dos votos.

"É claro que não é possível, ainda, saber de quaisquer resultados, quando as autoridades competentes ainda não fizeram o devido anúncio e estão ainda na fase de verificação de todos os dados", explicou José Maria Neves.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro