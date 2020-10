Presidenciais na Guiné: Confrontos em Conacri

Na Guiné-Conacri os resultados ainda estão a ser apurados no que diz respeito à primeira volta das Presidenciais. A Céni - Comissão Eleitoral Nacional Independente - lembrou que é a única instituição a poder proclamar os resultados, no entanto ocorreram confrontos na capital, Conacri, após o candidato Cellou Dalein Diallo ter reivindicado a vitória.

Da sede do partido UFDG - União das Forças Democráticas da Guinée -, nos subúrbios de Conacri, até à casa do candidato Cellou Dalein Diallo, os festejos foram rapidamente abafados por disparos e por nuvens de gás lacrimogéneo.

A confusão instalou-se quando o candidato da oposição, Cellou Dalein Diallo, anunciou que venceu as eleições presidenciais: «Meus caros compatriotas, apesar das anomalias que ocorreram durante o escrutínio do 18 de Outubro, e tendo como base os resultados provenientes das mesas de voto, sou o vencedor destas eleições logo à primeira volta. Convido todos os meus compatriotas, que gostam da paz e da justiça, a estarem atentos e mobilizados para defender esta vitória da Democracia», concluiu.

Cellou Dalein Diallo, candidato da oposição 20-10-2020

Os apoiantes do candidato saíram à rua, criando confusões e confrontos em Conacri, Nzérékoré e Macenta, viram-se festejos em Boké, enquanto a cidade mais calma foi Kankan onde pouco ou nada se registou.

Sem anúncio oficial da Céni, Cellou Dalein Diallo decidiu avançar com os ‘ditos’ resultados. O responsável da comunicação do partido, Ousmane Gaoual Diallo, não tem dúvidas, os resultados apresentados foram os recolhidos pelos apoiantes do partido nas diferentes mesas de voto.

O partido no poder, RPG - Assembleia do Povo Guineense -, contesta a divulgação destes resultados e denuncia um acto de provocação, admitindo poder recorrer à justiça por este «acto irresponsável e anti-republicano».

A CEDEAO, a União Africana e as Nações Unidas também «lamentaram» esta declaração de Cellou Dalein Diallo que não preserva a calma em torno da votação que decorreu no domingo.

De notar que a Céni, além de condenar as declarações do candidato da oposição, afirmou que vai proclamar os resultados apenas 72 horas após receber o último registo oficial proveniente das mesas de voto.

Recorde-se que a Guiné Conacri aguarda os resultados das eleições presidenciais de 18 de Outubro, às quais concorreram 12 candidatos, mas cujos ultra favoritos são o Presidente cessante Alpha Condé e Cellou Dalein Diallo, o seu adversário pela terceira vez desde 2010.

