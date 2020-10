República Democrática do Congo

RDC: Uma prisão atacada e centenas de prisioneiros em fuga

A cidade de Béni, na Província do Norte-Kivu na República Democrática do Congo. Imagem de Ilustração. © AP Photo/Jerome Delay

Texto por: Marco Martins 2 min

Na manhã desta terça-feira 20 de Outubro, a prisão da cidade de Béni, na Província do Norte-Kivu na República Democrática do Congo, foi atacada por elementos do Movimento ADF segundos as autoridades. Centenas de prisioneiros foram soltos.