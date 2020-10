#Guiné-Conacri/Presidenciais

Guiné-Conacri: Comissão eleitoral dá vitória a Alpha Condé

Alpha Condé vai ser reconduzido para um terceiro mandato de Presidente, de acordo com os resultados da comissão eleitoral. Fotografia do dia de voto, 18 de Outubro de 2020, em Conacri. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Carina Branco com RFI 3 min

Alpha Condé venceu as eleições presidenciais de 18 de Outubro na Guiné-Conacri com 59,49% dos votos, de acordo com os resultados preliminares completos publicados este sábado pela comissão eleitoral. A vitória, que deve ainda ser confirmada pelo Tribunal Constitucional, dá ao presidente cessante de 82 anos um controverso terceiro mandato.