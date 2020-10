Tanzânia/política

Distúrbios e mortes antes de eleições gerais diz oposição na Tanzânia

No decurso dos distúrbios ocorridos segunda-feira à noite em Zanzibar, forças da polícia prendem duas pessoas em StoneTown.O escrutínio para as eleições presidencial e parlamentares decorre nesta quarta-feira, dia 28 de Outubro. AFP

Texto por: RFI 5 min

As eleições gerais na Tanzânia caracterizadas pela tensão entre o poder vigente e a oposição. Um dia antes do escrutínio,distúrbios ocorreram na ilha tanzanina de Zanzibar onde as forças policiais teriam matado nove pessoas, no decurso de um confronto no qual opositores tentaram impedir o desvio de urnas durante a votação antecipada.