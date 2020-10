Níger/Rapto

Niger: rapto de um cidadão norte-americano

Mapa do Níger e da localidade de Massalata, onde foi raptado por homens armados, na madrugada de 27 de outubro, o cidadão norte-americano Philip Waltoin. AFP

Texto por: Isabel Pinto Machado 4 min

Na madrugada desta terça-feira, 27 de outubro, foi raptado um cidadão norte-americano em Massalata, no sul do Níger, a cerca de 400 kms a leste da capital Niamey e perto da fronteira com a Nigéria, informaram autoridades distritais em Birni Nkonni, a poucas centenas de kms a oeste da região do sudeste do país, palco frequente de ataques de Boko Haram.