Costa do Marfim : depois de presidencial, oposição apela a transição civil

Pascal Affi N'Guessan,líder da Frente Popular da Costa do Marfim e porta-voz da oposição afirmou no domingo , 01 de Novembfro de 2020 que o mandato de Alassane Ouattara terminou e que agora deve ser implementado um período de transição no país da África ocidental. REUTERS/Thierry Gouegnon

Texto por: RFI 4 min

Pelo menos cinco pessoas morreram nos incidentes registados sábado, durante o escrutínio para a eleição presidencial da Costa do Marfim, boicotada pela oposição. Esta última afirma que a candidatura do presidente cessante, Alassane Ouattara de 78 anos, à um terceiro mandato, corre o risco de comprometer a frágil paz no país da Africa ocidental. A oposição marfinense apelou este domingo a uma "transição civil".