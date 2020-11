Costa do Marfim

Costa do Marfim: Guillaume Soro apela às forças de ordem

Guillaume Soro, ex-chefe rebelde da Costa do Marfim, em Paris a 17 de Setembro de 2020. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Texto por: RFI 2 min

O ex-chefe rebelde da Costa do Marfim, no exílio em Paris, pediu às forças de defesa e segurança para agirem, quando vários líderes da oposição estão em prisão domiciliária. Guillaume Soro mostrou-se disponível a ajudar a implementar a transição no país.