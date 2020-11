CAN 2022: Cabo Verde empatou, Moçambique goleado

A terceira jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações prosseguiu nesta quinta-feira com duas selecções lusófonas a terem realizado os seus respectivos encontros. Cabo Verde empatou enquanto Moçambique perdeu.

A Selecção cabo-verdiana de futebol recebeu e empatou sem golos frente ao Ruanda num jogo a contar para o Grupo F.

Um empate, o terceiro consecutivo, que deixa no entanto Cabo Verde no terceiro lugar agora com três pontos, a um de Moçambique que ocupa a segunda posição, lugar que dá acesso à fase final do CAN.

Recorde-se que nas duas primeiras jornadas, os Tubarões Azuis empataram sem golos frente aos Camarões e também empataram a duas bolas frente a Moçambique. Os golos cabo-verdianos foram apontados pelos avançados Garry Rodrigues e Ryan Mendes.

De notar que neste Grupo F apenas uma nação apura-se para a fase final do Campeonato Africano das Nações visto que os Camarões já estão apurados para o CAN que foi adiado de 2021 para 2022 devido à pandemia de Covid-19.

Moçambique goleado

Moçambique e Camarões lideravam o agrupamento com quatro pontos em dois jogos, no entanto em território camaronês os Mambas perderam por 4-1.

O encontro não correu nada bem à seleção moçambicana visto que o avançado Vincent Aboubakar apontou dois tentos nos 47 minutos de jogo, deixando os Mambas numa situação complicada.

Aos 58 minutos, o encontro ficou quase resolvido com um tento do médio André-Frank Zambo Anguissa que colocou o resultado em 3-0.

Ainda assim Moçambique reagiu e reduziu o marcador aos 74 minutos com um golo marcado pelo médio Kamo-Kamo. Este tento poderia ter mudado o rumo do jogo, mas os camaroneses alargaram novamente a vantagem com um golo do avançado Clinton Njie aos 80 minutos.

O resultado fixou-se em 4-1 para os Leões Indomáveis que ocupam agora o primeiro lugar com 7 pontos, enquanto o Moçambique está na segunda posição com 4 pontos.

Recorde-se que nas duas primeira jornadas, os Mambas derrotaram o Ruanda por 2-0, e empataram na deslocação a Cabo Verde a duas bolas. Telinho tem sido o melhor marcador com dois tentos apontados, um em casa jogo, seguido por Mexer e Witi os dois outros marcadores da Selecção.

De notar que Moçambique recebe os Camarões a 16 de Novembro, isto enquanto Cabo Verde desloca-se ao Ruanda a 17 deste mês.

