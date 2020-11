Forças dissidentes de Tigré bombardeiam aeroportos no Estado etíope de Amhara

Habitantes do Estado etíope do Tigre fogem dos combates entre as forças separatistas locais e as governamentais na sexta-feira dia 13 de Novembro de 2020

Disparos com morteiros efectuados pelas forças separatistas do Tigre alvejaram, na noite de sexta-feira, os aeroportos de duas cidades vizinhas do Estado de Amhara. Segundo as autoridades de Addis Abeba e do Estado do Tigré, violentos combates decorrem entre o exército e as forças locais opostas ao governo central etíope.

O governo etíope anunciou que um morteiro danificou o aeroporto de Gondar e que um segundo morteiro caiu perto do aeroporto da cidade de Bahir Dar.

Ambas as cidades estão situadas no Estado de Amhara, no norte da Etiópia. As autoridades etíopes não anunciaram a existência de vítimas, mas acusaram as forças separatistas do Tigré de atacarem as populações civis.

Os dirigentes do Tigré afirmaram que vão retaliar, depois dos recentes ataques aéreos das forças governamentais contra as bases militares da província .

De acordo com o presidente do Estado do Tigré, Debretsion Gebremichael, todos os aeroportos utilizados para levar a cabo ataques serão alvos legítimos, não as cidades do Estado de Amhara.

Os combates, entre as forças dissidentes do Tigré e as governamentais , provocaram nas últimas semanas centenas de mortos e levaram milhares de civis a refugiarem-se no vizinho Sudão.

O porta-voz das forças dissidentes do Tigré, Getachew Reda, em declarações à um canal de televisão regional, ameaçou também atacar infra-estruturas da capital da Eritreia, Asmara, assim como Massawa, porto eritreano situado no Mar Vermelho.

As Nações Unidas, a União Africana e outras organizações receiam, que os combates actuais entre o exército etíope e as forças dissidentes do Tigre se espalhem por outras zonas da Etiópia, segundo país mais povoado da África, e desestabilizem o conjunto da região do Corno da África.

Combates violentos entre forças governamentais e dissidentes do Tigre na Etiópia 14 11 2020

