Frente Popular de Libertação do Tigré reivendica ataque contra Asmara

O líder da região etíope do Tigré reivindicou, neste domingo, os ataques com morteiros contra Asmara, capital da vizinha Eritreia. O líder da região do Tigré, Debretsion Gebremichael, acusa as autoridades eritreias de estarem a apoiar o exército etíope.

Em desacordo político com o governo central de Addis Abeba, desde há vários anos, a Frente Popular de Libertação do Tigre ( FPLT ) acusa as autoridades etíopes de recusarem o diálogo .

O bombardeamento com morteiros de Asmara, capital da Eritreia, reivindicado por Debretsion Gebremichael, líder da Frente Popular de Libertação do Tigre, confirma o receio de uma escalada do conflito, interno etíope, a nível regional.

Gebremichael acusa a Eritreia de ajudar militarmente o exército etíope, o que é desmentido pelo governo de Addis Abeba.

Muito antes do início da operação das forças governamentais etíopes ,no dia 4 de Novembro, os dirigentes da região do Tigré acusaram o executivo do Primeiro-ministro, Abiy Ahmed, de ter o apoio de unidades militares da Eritreia.

Os morteiros disparados contra Asmara, teriam caído, segundo fontes diplomáticas norte-americanas na capital eritreia, na proximidade do aeroporto internacional da cidade.

Segundo o investigador francês , Roland Marchal, especialista do Corno de África, a Frente Popular de Libertação do Tigré, tenta uma internacionalização do conflito, de forma a favorecer uma intervenção externa e capitalizar no sentimento nacionalista da população do Tigre.

Em declarações efectuadas no domingo, o Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, afirmou que a operação das forças govermentais no Tigré está a decorrer de maneira satisfatória e que o país não necessita de uma ajuda estrangeira para combater os dissidentes.

Paralelamente, um ataque por homens armados à um autocarro de passageiros, na região de Benishangul-Gumuz, no oeste da Etiópia, provocou a morte de pelo menos 34 pessoas.

A Comissão Etíope dos Direitos Humanos (CEDH), que emitiu um comunicado sobre o massacre, não confirmou se o referido ataque está relacionado com a actual operação das forças governamentais no Tigré .

De acordo com a citada organização, ataques similares têm ocorrido na mesma região, no decurso dos últimos meses.

Dirigentes da oposição etíope consideraram que o ataque de Benishangul-Gumuz tem motivações étnicas. Segundo eles, milícias da etnia Gumuz levam a cabo uma campanha de ataques contra as suas congéneres Amhara e Agew.

O comissário-chefe da CEDH , Daniel Bekele , apelou as autoridades federais e regionais do país a reforçar a segurança, para impedir os ataques étnicos contra civis, que se têm verificado na região de Benishangul-Gumuz.

Segundo a agência sudanesa de notícias, Suna, desde o início da operação do exército etíope contra os dissidentes do Tigré, cerca de 25 mil pessoas fugiram, do Estado em conflito, para se refugiar no vizinho Sudão.

