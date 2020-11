Futebol: Cabo Verde empatou, Moçambique perdeu no apuramento para o CAN-2022

A quarta jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer em Janeiro-Fevereiro de 2022, ficou encerrada no Grupo F. Uma jornada que acabou com um empate de Cabo Verde e a derrota de Moçambique.

A liderança do Grupo F pertence aos Camarões com 10 pontos. Os camaroneses, além de já estarem apurados para a fase final do CAN, ocupam a liderança isolada do agrupamento. A luta pelo segundo lugar, que dá acesso ao apuramento, está ao rubro com Moçambique e Cabo Verde com quatro pontos, enquanto o Ruanda tem dois.

Cabo Verde empatou a 11 contra 10

A Selecção cabo-verdiana de futebol deslocou-se ao Ruanda e empatou sem golos, repetindo o resultado obtido na cidade da Praia a 12 de Novembro.

O jogo até foi favorável aos Tubarões Azuis visto que o médio ruandês Ally Niyonzima foi expulso aos 28 minutos por acumulação de amarelos. No entanto até ao fim do encontro, os atletas cabo-verdianos não conseguiram chegar ao golo.

Recorde-se que nas três primeiras jornadas, os Tubarões Azuis empataram sem golos frente aos Camarões, empataram a duas bolas frente a Moçambique, e também empataram sem golos frente ao Ruanda

De notar que neste Grupo F apenas uma nação se apura para a fase final do Campeonato Africano das Nações visto que os Camarões já estão apurados para o CAN que foi adiado de 2021 para 2022 devido à pandemia de Covid-19.

Moçambique novamente derrotado pelos Camarões

A Selecção moçambicana de futebol recebeu e perdeu perante os Camarões por 0-2 no Estádio Nacional do Zimpeto em Maputo.

Os golos foram apontados por Vincent Aboubakar, avançado do Besiktas, e por Serge Tabekou, avançado do Mouscron.

No entanto é necessário referir que antes do jogo foram detectados casos positivos no seio da Selecção moçambicana, afectando 8 atletas, 1 elemento da equipa técnica e 1 médico, segundo divulgou a Federação Moçambicana de futebol, o que significa que estes atletas não deram o seu contributo no confronto frente aos camaroneses.

Recorde-se que nas três primeiras jornadas, os Mambas derrotaram o Ruanda por 2-0, empataram na deslocação a Cabo Verde a duas bolas, e perderam por 4-1 na deslocação aos Camarões.

De notar que Moçambique desloca-se ao Ruanda, isto enquanto Cabo Verde recebe os Camarões, com ambos os jogos a serem realizados a 23 de Março.

