Burkina Faso

Presidente Roch Marc Christian Kaboré reeleito com 57,8%

Texto por: RFI 3 min

O Presidente cessante Roch Marc Christian Kaboré foi proclamado vencedor na primeira volta da eleição presidencial no Burkina Faso com 57,8%. O resultado foi avançado, esta quinta-feira, 26 de Novembro, pela Comissão Nacional Eleitoral Independente. A oposição ainda não reagiu, mas no início da semana considerou que a votação foi "fraudulenta" e ameaçou "não aceitar resultados marcados por irregularidades".