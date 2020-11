Futebol: Al-Ahly venceu Liga dos Campeões da CAF

A equipa egípcia do Al-Ahly arrecadou o troféu da Liga dos Campeões da Confederação Africana de futebol pela nona vez ao derrotar o outro clube egípcio, o Zamalek, por 1-2.

A final 100% egípcia decorreu no Cairo, na capital do Egipto, entre o Al-Ahly, onde actua o internacional angolano Geraldo, e o Zamalek, clube comandado pelo treinador português Jaime Pacheco.

Al-Ahly, nono troféu

Uma final inédita num contexto inédito devido à pandemia de Covid-19. A Confederação Africana de futebol decidiu organizar o encontro em apenas uma mão, o que aconteceu pela primeira vez, num jogo que opunha dois clubes egípcios, algo que nunca tinha ocorrido na história da Liga dos Campeões da CAF.

Sem público, à porta fechada, o Al-Ahly entrou melhor com um tento aos 6 minutos de jogo apontado pelo médio egípcio Amr El Soulia.

A reacção dos pupilos de Jaime Pacheco não tardou. Numa acção individual, o avançado egípcio Shikabala rematou para o fundo da baliza de Mohamed Elshenawy, marcando assim o golo do empate.

Na segunda parte o avançado do Zamalek, Shikabala, acabou por sair devido a uma lesão. Uma baixa importante na equipa do técnico português Jaime Pacheco.

Nos minutos finais o Al-Ahly vai conseguir passar para a frente do marcador com um tento aos 86 minutos apontado pelo defesa egípcio Mohamed Magdy Afsha.

Jaime Pacheco, Treinador português do Zamalek. © AFP - KHALED DESOUKI

O Al-Ahly, onde joga o internacional angolano Geraldo, venceu pela nona vez o troféu da Liga dos Campeões da CAF, sete anos após o último triunfo na prova.

Esta competição, perturbada devido à pandemia de Covid-19, tinha começado em Agosto de… 2019.

A edição 2020/2021 da Liga dos Campeões da CAF começa neste fim-de-semana com dois clubes lusófonos: o Costa do Sol de Moçambique e o Petro de Luanda de Angola.

Aliás em jogo referente à primeira mão os moçambicanos do Costa do Sol perderam em casa por 1-2 frente ao FC Platinum do Zimbabué.

Quanto ao Petro de Luanda desloca-se ao terreno do Akonangui FC da Guiné Equatorial.

