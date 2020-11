Etiópia

Governo etíope lança ofensiva na capital do Tigré

Imagem de satélite desta segunda-feira, 23 de novembro de 2020 mostra veículos em fila de espera para combustível em Mekele, a capital da região de Tigray na Etiópia. AP

Texto por: Lígia ANJOS 2 min

As forças militares da Etiópia começaram este sábado, 28 de Novembro, a bombardear a cidade de Mekele, a capital regional de Tigré, acabando com os esforços de mediação do conflito.