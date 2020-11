Mauritânia independente há 60 anos

A Mauritânia tornou-se independente no dia 28 de Novembro de 1960. Passados sessenta anos, o país percorreu um longo caminho, mas falta construir unidade e coesão social.

A Mauritânia foi o último país da África francófono a tornar-se independente em 1960. O país foi admitido nas Nações Unidas no dia 27 de Outubro de 1961, sobre a oposição extenuante de Marrocos, que reivindicou o território.

Na altura, as autoridades de Rabbat defendiam a ideia de um Grande Marrocos que incluiria, além do Saara ocidental, a Mauritânia, uma parte do território do Mali e um pouco da Saara argelino. Marrocos acaba por reconhecer a Mauritânia tardiamente, em 1969.

A Mauritânia é hoje conduzido por um sistema de República semi-presidencialista. A tensão e conflito entre os vários grupos étnicos da região continua a ser um dos principais desafios à unidade nacional.

A campanha presidencial de Junho de 2019 levou para o centro do debate a falta de unidade e coesão nacional, que continuam a preocupar a população e políticos. Levantou-se ainda uma questão por resolver: as línguas faladas na Mauritânia, qual o lugar do árabe, a língua oficial ? do francês, a língua do antigo colonizador? das línguas nacionais, populares, soninké e wolof?

Neste dia de 28 de Novembro vão levantar-se outras questões quanto à identidade do país: o massacre dos 28 militares negros, em Nouadhibou, no dia 28 Novembro de 1990. Um drama que se inscreve no período mais sangrento de repressão contra a comunidade afro-mauritaniana, entre 1989 e 1991, conhecido por "passivo humanitário".

A Mauritânia situa-se na região do deserto do Saara, faz fronteira com o oceano Atlântico a oeste, com o Senegal a sudoeste, com o Mali a leste e sudeste, com a Argélia a nordeste e com o Marrocos a noroeste. A capital e maior cidade é Nouakchott, localizada na costa do Atlântico.

