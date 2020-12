Liga dos Campeões africanos: Petro de Luanda apurado, Costa do Sol eliminado

A pré-eliminatória de acesso à primeira ronda da Liga dos Campeões africanos decorreu no passado fim-de-semana com o apuramento do Petro de Luanda enquanto o Costa do Sol foi eliminado.

Dois clubes angolanos vão participar na primeira ronda da Liga dos Campeões africanos de futebol, o Petro de Luanda e o Primeiro de Agosto.

Petro de Luanda juntou-se ao 1° de Agosto

O Petro de Luanda empatou em casa, no Estádio 11 de Novembro, a duas bolas frente ao Akonangui da Guiné Equatorial, sendo que os golos da equipa angolana foram marcados pelo avançado brasileiro Tiago Azulão e pelo avançado angolano Yano. Este resultado foi suficiente para seguir em frente na Liga dos Campeões africanos.

Recorde-se que na primeira mão os angolanos tinham vencido por 0-1 na deslocação ao terreno do Akonangui com o único tento a ser apontado pelo avançado brasileiro Tiago Azulão.

Na primeira ronda da prova o Petro de Luanda vai agora defrontar o Nkana FC da Zâmbia. O vencedor desta eliminatória segue para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

1° de Agosto directamente na primeira ronda

O 1° de Agosto beneficiou da melhor classificação na CAF, Confederação Africana de futebol, em relação ao Petro de Luanda, para seguir directamente para a primeira ronda da prova sem passar pela pré-eliminatória.

Na primeira ronda os angolanos vão medir forças com os sul-africanos do Kaizer Chiefs FC, clube que já venceu a Taça das Taças africana em 2001, isto antes da extinção desta prova.

De notar que os sul-africanos eliminaram os camaroneses do PWD Bamenda por 1-0 no conjunto das duas mãos.

Costa do Sol, campeão moçambicano eliminado

O único clube moçambicano presente na prova, o Campeão 2019 do Moçambola, o Costa do Sol, foi eliminado pelo FC Platinum do Zimbabué.

Na primeira mão no Estádio do Zimpeto em Maputo, os moçambicano perderam por 1-2. A tarefa complicou-se, e na segunda mão as esperanças do Costa do Sol caíram por terras com uma derrota por 2-0.

As duas equipas angolanas têm jogos da primeira mão da primeira ronda marcados para 22-23 de Dezembro. De referir que o apuramento dá acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões enquanto uma derrota na eliminatória faz com que essas equipas seguem para o play-off de acesso à fase de grupos da… Taça das Confederações da CAF, a segunda prova da Confederação Africana de futebol.

