Nigéria: Centenas de estudantes desaparecidos após ataque a escola

Na Nigéria, centenas de estudantes estão desaparecidos depois de um ataque, na sexta-feira à noite, a uma escola secundária no Estado de Katsina, no noroeste do país.

A escola secundária no Estado de Katsina, no noroeste da Nigéria, foi atacada na sexta-feira à noite por um grupo de homens armados. A polícia e militares envolveram-se em confrontos com os atacantes e vários estudantes escaparam nessa altura. Cerca de 400 alunos estão desaparecidos e 200 conseguiram fugir e regressar a casa. Vários habitantes falam no rapto de dezenas de alunos.

As autoridades indicaram que a polícia, o exército e a força aérea estão a trabalhar com a escola para determinar o número real de estudantes desaparecidos e/ou sequestrados.

O Presidente nigeriano Muhammadu Buhari ja condenou o ataque e prometeu reforçar a segurança nas escolas.

Grupos armados têm feito vários ataques nas zonas rurais do centro e do norte da Nigéria, roubando gado e sequestrando pessoas para obter resgate. Em Agosto, homens armados raptaram uma professora e alunos em plena aula no Estado vizinho de Kaduna, mas os reféns acabaram por ser libertados e não foi revelado se teria sido pago um resgate.

Em Abril de 2014, o grupo jihadista Boko Haram sequestrou 276 meninas do seu dormitório escolar em Chibok, no nordeste de Borno. Cerca de 100 continuam desaparecidas.

