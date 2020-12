RFI em fula a partir desta segunda-feira

A RFI emite a partir de hoje também em fula. São duas horas de difusão diária emitidas a partir da capital senegalesa tendo como alvo uma série de países da África ocidental, as emissões em mandinga também são reforçadas.

50 milhões de locutores da língua fula, ou fulfulde, passam a poder contar com quatro meias horas de informação, às 7h30, 8h30, 13h e 17h30 TMG.

E isto para além do magazine dos fins de semana "Alors on dit quoi ?" que já estava no ar desde Abril do ano passado.

Os ouvintes do Burkina Faso, Camarões, Gâmbia, Guiné Conacri, Mali, Niger, Serra Leoa, mas também do sul da Mauritânia e na região do Lago Chade passam a contar com esta nova oferta editorial da RFI.

Esta estação emissora que reforça também a partir de hoje a sua difusão em mandinga, que passa, aqui também, para duas horas de difusão diárias.

Ao todo são cerca de trinta jornalistas e técnicos provenientes da região e baseados em Dacar a trabalhar para estas duas línguas que totalizam cerca de 80 milhões de falantes na África ocidental no intuito de se conseguir uma ainda maior proximidade com os ouvintes.

